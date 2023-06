Eurobasket Women: Zandalasini sontuosa, l’Italia schiaccia Israele

Israele 68 – Italia 88

(18-30, 13-17, 14-20, 23-21)

L’Italbasket femminile riscatta il ko della prima giornata con la Repubblica Ceca ottenendo una vittoria convincente contro Israele.

Una grandissima Italia con percentuali eccellenti dall’arco (52%) padrona del campo fin da subito. Sono pochi i sussulti della squadra di casa, messa alle corde dalle triple di Spreafico in avvio. Zandalsini, risolti i problemi di falli che la limitano in avvio, inizia ben presto il suo show, risultando inarrestabile per le avversarie. E’ la giocatrice della Virtus Bologna la protagonista del break che spacca definitivamente la partita nella terza frazione. La Zanda chiude a quota 33 con il 75% dal campo e un roboante 39 di valutazione: letteralmente di un altro pianeta rispetto alle avversarie.

L’Italia cosรฌ prenota un posto quanto meno per gli spareggi, domenica alle 14,15 la sfida con la corazzata Belgio (reduce da un + 43 con la Repubblica Ceca) per sognare anche il primo posto nel girone.

TABELLINI

Israele: Baron 11, Rotberg 11, Cohen 15, Eisner, Karsh n.e., Garzon Y. 15, Garzon L., Zipel, Sahar n.e., Raber 3, Vaturi n.e., Simms 13. Coach: Drucker.

Italia: Keys 4 (5 ass), Villa n.e., Bestagno 7, Verona 4, Zandalasini 33 (7 rimb), Pan 2, Trucco 1, Cubaj 2, Santucci 9, Fassina, Andre 10, Spreafico 16. Coach: Lardo.

STATISTICHE COMPLETE

Foto: FIBA