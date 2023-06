Ja Morant, arriva la decisione della NBA: lunga sospensione

Come promesso da Adam Silver, dopo la fine delle NBA Finals è arrivata la decisione sulla punizione per Ja Morant. La star dei Memphis Grizzlies, dopo essere già stata allontanata dalla squadra per diverse partite per lo stesso motivo, dopo l’eliminazione dai Playoff aveva di nuovo mostrato una pistola in live su Instagram. Per questo la NBA ha deciso di sospenderlo per le prime 25 partite della prossima stagione.

Una sospensione molto lunga, considerato che in casi normali i giocatori vengono squalificati solo per qualche gara. Morant invece perderà quasi un terzo di stagione, ovviamente senza percepire stipendio, come da regolamento NBA. Per il giocatore, che si spera possa imparare ad essere almeno più attento quando utilizza i social, alcuni ipotizzavano anche una stagione intera ai box.