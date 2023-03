EuroCup, definita la postseason: Gran Canaria favorita, cammino in salita per Venezia e Brescia

Con l’ultimo round della stagione regolare completato, sono noti gli incontri della 7DAYS EuroCup fino alla finale. Gran Canaria è riuscito a ottenere il miglior record come unica squadra con 15 vittorie e ha il vantaggio assoluto sul campo fino alla finale.

Tutti i round vengono giocati in un format a partita singola. Le prime otto squadre del Gruppo A affrontano le prime otto squadre del Gruppo B. La squadra della stagione regolare con il punteggio più alto in ogni incontro gode del vantaggio sul campo di casa. Ogni vincitore di una serie avanza a quella successiva.

Con il Monaco che si è assicurato uno dei due posti di EuroCup per l’EuroLega della prossima stagione dopo essersi qualificato per i playoff di EuroLeague, il vincitore del trofeo verrà “promosso” nell’EuroLega 2023-24.

Le italiane rimaste sono 2, Brescia e Venezia, ma il cammino è davvero in salita perché la Germani si è qualificata come settima e la Reyer come sesta. Ma in partita secca tutto è possibile…

Gli ottavi di finale sono i seguenti:

Gran Canaria (B1) – Frutti Extra Bursaspor (A8)

Turk Telekom Ankara (B2) – Germani Brescia (A7)

Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv (B3) – Umana Reyer Venezia (A6)

Promitheas Patrasso (B4) contro JL Bourg en Bresse (A5)

7-bet Lietkabelis (A4) contro Paris Basketball (B5)

Ratiopharm Ulm (A3) vs. Buducnost VOLI Podgorica (B6)

Joventut Badalona (A2) – London Lions (B7)

Prometey Slobozhanske (A1) contro Veolia Towers Amburgo (B8)

