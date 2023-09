EuroLeague Head Coaches Board su Scariolo: “Mancanza di rispetto senza precedenti!”

L’EuroLeague Head Coaches Board è rimasto sorpreso nel sapere che il membro fondatore Sergio Scariolo abbia ricevuto informazione dalla dalla Virtus Bologna della decisione di rescindere unilateralmente il suo contratto.

Qui di seguito il comunicato dell’EuroLeague Head Coaches Board sulla decisione della Virtus Bologna legata a Scariolo.

“L’EHCB è stato creato con la missione di proteggere non solo i diritti professionali ma anche il prestigio degli allenatori dell’EuroLega dopo che sette di loro sono stati licenziati in un arco di tre mesi subito dopo l’inizio della stagione 2018-19. Le decisioni prese da questi club ci hanno spinto a istituire la Camera di risoluzione delle controversie di EuroLeague Basketball in Svizzera insieme a Euroleague Basketball.

La Virtus Bologna ha deciso di licenziare il proprio allenatore ancor prima dell’inizio della stagione. Ogni società ha il diritto di prendere le decisioni che ritiene migliori per il proprio futuro, come nel caso dell’assunzione e del licenziamento degli allenatori. Tuttavia, l’EHCB ritiene che in questo caso la decisione abbia mostrato una mancanza di rispetto senza precedenti nei confronti di un grande professionista che ha allenato ai massimi livelli per molti anni, essendo un finalista olimpico, un campione europeo e uno mondiale. Ogni contratto prevede obblighi e responsabilità ma anche diritti per entrambe le parti ed è per questo che ci aspettiamo che la Virtus Bologna adempia ai propri obblighi nei confronti di Sergio Scariolo.

Siamo al fianco del nostro socio Sergio Scariolo e lo sosterremo con ogni mezzo necessario”.

