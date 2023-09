Virtus Bologna, Luca Banchi sarà il nuovo coach?

Questa mattina è stato comunicato l’esonero di Sergio Scariolo da parte della Virtus Bologna e ora la Segafredo sembra vicinissima al nuovo coach: Luca Banchi.

A confermare la notizia è un giornalista molto addentro alle questioni del basket italiano, Giuseppe Malaguti:

Non ci resta che aspettare e vedere se sarà il coach toscano a guidare la Virtus Bologna in Supercoppa a Brescia, città natale di Scariolo, in semifinale contro l’Olimpia Milano, ex squadra proprio del commissario tecnico della Lettonia.

Stiamo a vedere se davvero nelle prossime ore ci sarò l’annuncio di Luca Banchi alla Virtus Bologna. Di sicuro si tratterebbe di un ottimo colpo, visto che stiamo parlando del miglior coach della FIBA Basketball World Cup 2023.

A questo punto attendiamo l’ufficialità da parte del club, se fosse confermata la voce di Malaguti, e capiamo come sarà composto il suo staff tecnico, visto che hanno sollevato dall’incarico anche Andrea Diana, vice di Scariolo ed ex head coach della Germani Brescia. Ci sentiamo confident nel dire che Banchi non lascerà la panchina della Lettonia perché l’obiettivo è portarla alle Olimpiadi, sperando di poter contare su Kristapts Porzingis.

Leggi anche: Come si ferma Fontecchio? Le soluzioni di Datome e Melli sono ESILARANTI 😂