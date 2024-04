EuroLega, i dati di affluenza sono IMPRESSIONANTI! Partizan leader, Milano ai “playoff” e Bologna presente

In questa stagione, più tifosi che mai hanno potuto ammirare di persona le stelle dell’EuroLega, che ha registrato un numero record di spettatori alle partite. La media di 10.383 tifosi a partita segna un aumento del 18% rispetto agli 8.748 della scorsa stagione.

Sei club di EuroLega hanno venduto almeno il 90% dei biglietti disponibili in questa stagione e il numero potrebbe essere ancora più alto; il Maccabi Playtika Tel Aviv ha annunciato in estate di aver venduto tutti gli abbonamenti per la stagione 2023-24, ma dopo aver giocato davanti a una folla di 10.559 persone nella serata inaugurale, è stato costretto a trasferire tutte le partite casalinghe a Belgrado e a giocarle quasi tutte senza spettatori.

Il Partizan Mozzart Bet Belgrado ha guidato il campionato sia in termini di presenze medie che di tasso di riempimento, rispettivamente con 19.916 e 99%. Le altre squadre in testa alla classifica sono Zalgiris Kaunas (96%), FC Bayern Monaco (95%), Olympiacos Pireo (94%), LDLC ASVEL Villeurbanne (94%) e Virtus Segafredo Bologna (90%). Il tasso di riempimento medio del campionato, pari all’82%, è aumentato del 2% rispetto alla stagione precedente.

Sette club hanno registrato una media di oltre 10.000 spettatori a partita, per un totale di 3.000.841 spettatori, ovvero 300.000 in più rispetto alla stagione precedente!

Dopo il Partizan, i leader nelle vendite complessive di biglietti sono stati la Stella Rossa Meridianbet Belgrado (17.842), Zalgiris Kaunas (14.773), Panathinaikos AKTOR Atene (14.526) e Anadolu Efes Istanbul (12.165).

Fonte: EuroLeague

