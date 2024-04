L’ex cestista francese vuole BANNARE Joel Embiid dalla Francia per aver scelto Team USA

Team USA per le Olimpiadi di Parigi 2024 è ricca di talenti. Presenterà atleti che hanno segnato una generazione e la nuova generazione di stelle dell’NBA. Tuttavia, questa abbondanza di grandezza non è al riparo da alcuna controversia. In particolare, Joel Embiid dei Philadelphia 76ers ha scelto di rappresentare le stelle e strisce invece del Camerun e della Francia. Questa decisione di Joel Embiid di giocare con Team USA e non con la Francia ha ovviamente fatto arrabbiare molte persone, in particolare Fred Weis.

L’ex stella francese alle Olimpiadi ha espresso un sentimento che attualmente riecheggia in tutto il mondo del basket. Ha spiegato perché la decisione di Joel Embiid di unirsi a Team USA è stata davvero vergognosa, come riporta Eurohoops.

“Considero questo ragazzo un grande giocatore quanto un ragazzo sporco e lo odio per le cose che ha fatto. Penso che non abbia alcun rispetto per la Francia e anche per tutte le persone che chiedono il passaporto francese e non lo ottengono. E con il pretesto che è un grande atleta, l’ha ottenuto. Lo trovo scandaloso, imbarazzante. Non mi interessano le sue scuse perché sono parole sue e le sue parole non significano nulla”, ha detto Fred Weis a proposito della scelta di Embiid di giocare con Team USA e non con la Francia.

Il cestista francese, famoso per essere stato schiacciato in testa da Vince Carter, non si è fermato qui. Ha persino chiesto la revoca del passaporto di Joel Embiid.

“Gli toglierei la nazionalità francese e gli vieterei di entrare in Francia. Non giocherà alle Olimpiadi, arriverà all’aeroporto con Team USA e gli diremo: ‘Non hai il diritto di entrare nel nostro territorio, tornatene a casa tua. Sei camerunense, sei americano, non sei francese, vattene’ “, ha aggiunto.