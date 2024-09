Evan Fournier sul suo trasferimento all’Olympiacos: “Mi annoiavo a morte in NBA…”

L’aereo di Evan Fournier è atterrato all’aeroporto internazionale Eleftherios Venizelos di Atene quasi a mezzanotte ora locale di ieri ma per i tifosi dell’Olympiacos Pireo non ha avuto importanza.

Ecco un estratto di un’intervista di Yann Ohnona de L’Equipe al francese:

“Quando sono iniziate le Olimpiadi, ho messo da parte tutto. Avrebbe potuto turbarmi. Avevo già pensato di tornare in Europa. Se si tratta di fare un’esperienza forte in un posto che va a gonfie vele, era un sì al 100%. Mi sarebbe piaciuto fare più esperienze del genere in NBA, ho fatto i playoff solo quattro volte. Ma lì non puoi controllare tutto. Dopo i Giochi ho detto al mio agente che ero intenzionato a trasferirmi. L’Olympiacos era la mia priorità”.

Evan Fournier ha anche parlato del derby eterno tra l’Olympiacos e il Panathinaikos:

“Il 26 ottobre, sì! Sarà dura. Non voglio vivere quello che ho vissuto per due anni in NBA. Mi sono annoiato a morte. Voglio una vera competizione, un posto dove poter essere me stesso. Con la squadra francese ho vissuto questa esperienza. È questo che mi spinge. Per fare il mio tiro da 13 metri contro il Canada nei quarti di finale delle Olimpiadi, devi entrare in una zona. È questo il fuoco che cerco, che mi è mancato molto”, ha ammesso.

