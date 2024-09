Perché Evan Fournier ha rifiutato un biennale garantito con Washington?

Le squadre perdenti spesso relegano i giocatori che hanno superato i 30 anni in panchina come mentori delle giovani leve incaricate di riportare la franchigia in auge. Nonostante la riduzione del tempo di gioco, molti giocatori accettano questo ruolo e prosperano nelle loro nuove funzioni di collante e veterani dello spogliatoio. Non Evan Fournier, però, che ha rifiutato un contratto biennale con i Washington Wizards e ha firmato un accordo per giocare con l’Olympiacos in Europa.

In un recente articolo, il francese ha spiegato di non voler svolgere il ruolo di mentore per i giovani giocatori dei Wizards e di non voler giocare in una squadra che non ha nulla da invidiare alle altre. Secondo Maxine Aubin de L’Équipe, come riporta anche Bleacher Report, ha dichiarato di voler competere ad alto livello e di aver scelto di rimanere in Europa.

Non si può comunque biasimare la decisione di Evan Fournier di giocare in Europa piuttosto che nei Wizards. A 31 anni è ancora relativamente giovane per un giocatore di basket professionista e può ancora giocare ad alto livello. Per esempio, è stato uno dei migliori giocatori della squadra francese che ha vinto l’argento alle Olimpiadi del 2024, con una media di 9,8 punti come terzo marcatore della squadra.

Stiamo a vedere se riuscirà a raggiungere il suo sogno di vincere l’EuroLega e diciamo che sono tra i favoriti, considerando che insieme a lui l’Olympiacos quest’estate ha riportato a casa dell’NBA anche Sasha Vezenkov.

Leggi anche: Olympiacos, atteso un INCREDIBILE bagno di folla per l’arrivo di Evan Fournier