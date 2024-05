Ex arbitro NBA difende Scott Foster: “CHRIS PAUL è uno STR***O!”

Un’accesa faida nell’NBA non è nemmeno tra giocatori. Che si tratti di Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns o Golden State Warriors, Scott Foster si scontra sempre con Chris Paul. I due si sono scambiati parole e non solo, quando l’ufficiale di gara è stato assegnato al giocatore. Tuttavia, l’ex arbitro Bill Spooner sostiene che questo litigio potrebbe avere qualcosa di più di quanto sembri.

Bill Spooner è stato uno dei migliori arbitri dell’NBA per 32 anni. Ha assistito all’ascesa degli Chicago Bulls di Michael Jordan, ha arbitrato gran parte della carriera di LeBron James, ha osservato la crescita dei San Antonio Spurs con Gregg Popovich e ha assistito all’apice della dinastia degli Warriors. Questo veterano si è ritirato solo nel 2020. Quindi, tutto ciò che ha vissuto è ancora fresco nella sua memoria.

Una cosa che non dimenticherà mai durante il suo periodo in NBA è il cattivo sangue tra Chris Paul e Scott Foster. Quest’ultimo nome ha sempre avuto un’immagine offuscata tra le persone vicine alla lega. Dopotutto, era molto amico di Tim Donaghy. Ma il suo rapporto con la guardia degli Warriors è diverso. Spooner spiega il perché di questa particolarità, tramite Jason Quick di The Athletic.

“Vi dirò, e so che mi state registrando, ma mi chiedono sempre: ‘Chi sono i duri, i cattivi?’. E quando dico loro che Chris Paul, nei miei 32 anni di carriera, è stato uno dei più grandi str***i con cui abbia mai avuto a che fare, mi rispondono: ‘Non Rasheed Wallace… o altri?’. No. Non c’è niente di paragonabile a Paul. Niente a che vedere con Paul. E loro: ‘Oh, sembra un ragazzo così gentile’. E io rispondo: ‘Sì, è un grande coltivatore di immagini’ “.