La Stella Rossa ha diffuso il VIDEO dell’aggressione di Nunnally a Lazarevic

Nella giornata di ieri, prima che in Gara-3 la Stella Rossa vincesse la Lega Adriatica con un secco 3-0 sul Partizan Belgrado, il club biancorosso aveva denunciato l’aggressione da parte di James Nunnally nei confronti di Stefan Lazarevic. Il serbo aveva riportato una ferita allo zigomo sinistro e non è sceso in campo in Gara-3, qualcosa comunque di non così sorprendente visto che nei precedenti due incontri aveva giocato in totale 2′.

Ma oggi la Stella Rossa, nonostante la vittoria, ha condiviso su YouTube il video dell’episodio preso dalle telecamere di sicurezza. Nel video, senza audio, si vedono Nunnally e Jalen Smith percorrere il tunnel degli spogliatoi e Lazarevic uscire dallo spogliatoio della Stella Rossa dicendo loro qualcosa. Nell’inquadratura successiva la zuffa è già iniziata, con Lazarevic a spingere per terra Nunnally e Smith a tentare di intervenire. La situazione poi viene riportata alla normalità dall’arrivo degli altri giocatori della Stella Rossa, usciti di corsa dallo spogliatoio una volta sentito il trambusto.

Smith, l’unico testimone dell’accaduto, ha raccontato la sua versione a Mozzart Sports: “Ero lì per tutto il tempo. Probabilmente loro hanno approfittato della situazione. Lazarevic ha provocato James, e lui si è difeso. Ho assistito a tutto. Il ragazzo è uscito dallo spogliatoio per fare qualcosa. James si è difeso. Se chiedete a chiunque cosa avrebbe fatto, avrebbero agito nello stesso modo. Quando qualcuno cerca di strangolarti, ti difendi”.

L’ex Virtus Bologna ha anche sottolineato come le telecamere di sicurezza non abbiano ripreso l’inizio della rissa, ma solo quando i due protagonisti si sono ritrovati a terra. Questa mattina Smith era atteso in questura per dare la propria versione dei fatti alla polizia, che ha esaminato i video delle telecamere di sicurezza. “Spero di vedere tutto il video” ha commentato ieri sera dopo Gara-3.