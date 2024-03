Doppio uovo di Pasqua a Trapani: ufficiali sia Gentile che Alibegovic

È stata una Pasqua ricca per i tifosi del Trapani Shark, che nel giro di poche ore ha annunciato le firme sia di Stefano Gentile che di Amar Alibegovic. Un ulteriore tentativo del patron Valerio Antonini di cementificare il ruolo di favorita alla promozione in Serie A, che sarebbe la prima per la città siciliana dal 1990. I granata sono attualmente primi nel loro girone, con 26 vittorie in 28 partite di stagione regolare.

Gentile in mattinata aveva salutato la sua Dinamo Sassari, di cui era diventato capitano. A 34 anni lo aspetta una nuova avventura, in un’altra isola, nella speranza di tornare nella massima serie già dalla prossima stagione. In questa RS con Sassari, il playmaker stava mantenendo 4.6 punti e 2.4 assist di media. “È stata una cavalcata memorabile” ha scritto Gentile su Instagram, salutando i suoi ormai ex tifosi.

Alibegovic arriva invece a Trapani dal campionato turco, dove lascia una squadra, il Çağdaş Bodrumspor, in piena lotta salvezza. L’italo-bosniaco, con un passato tra Stella Azzurra, Virtus Roma e Virtus Bologna tra il 2012 e il 2022, in questa stagione stava segnando 13.9 punti di media in Turchia. Nella sua ultima partita nel weekend aveva segnato 22 punti con 6 rimbalzi nella sfida persa di misura contro il Galatasaray. Anche Alibegovic ha salutato i suoi tifosi su Instagram: “Sto provando sentimenti che ora non riesco ad esprimere. Mi mancherà questo posto” ha scritto il lungo azzurro.