LeBron James sempre più nella STORIA NBA! Battuto un record FOLLE di Michael Jordan

Il dibattito va avanti da anni e non mostra segni di rallentamento. Quando si parla del più grande giocatore NBA di tutti i tempi, LeBron James ha i suoi sostenitori e anche Michael Jordan.

Maggior numero di partite da oltre 30 punti nella storia della NBA, inclusi i playoff:

672 — LeBron James

671 – Michael Jordan

558 — Wilt Chamberlain

519 — Kobe Bryant

504 — K. Abdul-Jabbar

Questo record storico ora appartiene a LeBron.

Most 30+ point games in NBA History including playoffs:

672 — LeBron James

671 — Michael Jordan

558 — Wilt Chamberlain

519 — Kobe Bryant

504 — K. Abdul-Jabbar

This historic record now belongs to LeBron. pic.twitter.com/3m8YgKZRKp

— BronMuse (@BronMuse) April 1, 2024