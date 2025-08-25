FIBA AmeriCup 2025: RISSA tra Argentina e Repubblica Dominicana dopo l’overtime

La FIBA AmeriCup 2025 è stata scossa da un episodio clamoroso. Domenica sera, a Managua (Nicaragua), la sfida tra Argentina e Repubblica Dominicana si è conclusa con una vera e propria rissa a centrocampo subito dopo la sirena.

La partita, intensa e tiratissima, si è decisa solo all’overtime con la vittoria dei dominicani per 84–83, ma a rubare i titoli dei giornali è stato lo scontro fisico tra i giocatori delle due nazionali.

La scintilla dopo il buzzer finale

Appena terminata la gara, la tensione accumulata in campo è esplosa. Diversi giocatori si sono scambiati pugni e spintoni, mentre compagni e staff tentavano disperatamente di dividerli.

Secondo le prime ricostruzioni, a far degenerare la situazione sarebbero state parole offensive tra avversari, ma le cause esatte restano da chiarire.

L’argentino Gonzalo Bressan ha lasciato il parquet con il volto sanguinante.

Il dominicano David Jones ha dovuto essere trattenuto con forza per evitare ulteriori contatti.

Il tutto è durato pochi secondi, ma ha lasciato un segno pesante sul torneo.

Possibili sanzioni FIBA

La FIBA è attesa a breve con un comunicato ufficiale e un report disciplinare. Non si escludono sospensioni e multe per i giocatori coinvolti, vista la gravità delle immagini circolate.

Sui social i video della rissa hanno già fatto il giro del mondo, con i tifosi che hanno analizzato ogni singolo frame: spintoni, pugni, insulti, e persino un clip che immortala il coach argentino Pablo Prigioni mentre insulta Eloy Vargas, chiamandolo “grasso”.

Pablo Prigioni's Argentina fights rival Dominican Republic after FIBA loss 2 years ago the DR kept Argentina out of the World Cup Prigioni in 🇦🇷 huddle calls St John's 🇩🇴 Joel Soriano "the fat guy who can't move"🤣 Spurs David Jones-Garcia (#8🇩🇴blue) is provoked, throws down🥊 pic.twitter.com/d8BqnJmoGS — New York Basketball (@NBA_NewYork) August 25, 2025

Questa nuova scintilla aggiunge tensione a una rivalità già bollente. Nel 2023, nelle Qualificazioni al Mondiale FIBA, la Repubblica Dominicana aveva eliminato l’Argentina a Buenos Aires, rimontando da -17 e lasciando l’Albiceleste fuori dalla Coppa del Mondo.

Nonostante il caos, non c’è tempo per riflettere. L’Argentina di Pablo Prigioni tornerà in campo lunedì contro la Colombia in un match già decisivo per il cammino nel Gruppo C dell’AmeriCup 2025.