FIBA World Cup 2023, Power Ranking Vol. II: Italia in top 10 e “most improved team”

La FIBA ​​Basketball World Cup 2023 si sta avvicinando rapidamente ed è tempo di aggiornare i Power Ranking, nella sua seconda edizione dell’estate, con una grandissima Italia.

I Power Ranking FIBA non sono in alcun modo un sistema di classifica ufficiale, ma rappresentano la valutazione da parte dell’autore per ogni squadra di finire in alto o in basso al vertice nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia. La Coppa del Mondo inizia il 25 agosto.

#8 Italia (+5)

Numero di presenze alla Coppa del Mondo: 10

Miglior risultato: 4° nel 1970 e nel 1978

Classifica mondiale FIBA: 10°

Non parliamo della tripla a tutto campo concessa contro la Turchia, ma concentriamoci sul fatto che l’Italia ha vinto due partite consecutive alla Trentino Cup prima della FIBA World Cup, portandosi a casa l’evento e ottenendo il premio di MVP al suo prodigio Matteo Spagnolo.

Se superano il loro girone, potremmo essere pronti per un altro incontro Italia-Serbia nel secondo turno, e se ciò accade, l’Italia sta improvvisamente diventando una delle migliori 8 squadre qui, perché sai che non amano nient’altro che sconvolgere la Serbia in un do -or-die game – li hanno battuti ancora una volta all’Acropolis Cup in Grecia, ancora una volta in una partita da mangiarsi le unghie, quindi questa sta diventando ormai un’abitudine per gli Azzurri.

Fonte: ufficio stampa FIBA World Cup 2023

