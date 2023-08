Denver Nuggets, un campione NBA 2023 è nato in Italia

Sono in totale 11 i giocatori NBA nati in Italia e uno ha appena vinto un titolo NBA con i Denver Nuggets, il secondo per un giocatore nato nel nostro Paese: Reggie Jackson.

Il cestista americano è nato e cresciuto (per poco) a Pordenone perché il padre era un militare di stanza ad Aviano, comune di meno di 10mila abitanti, famoso in tutto il mondo per la sua base militare gestita dall’Aeronautica militare italiana e utilizzata dalla U.S. Air Force nell’ambito della NATO.

Jackson ha giocato solo 6 gare con i Denver Nuggets ai playoff, realizzando una media di 0,5 punti ad allacciata di scarpe e smazzando 0,3 assist a match. Insomma, cifre tutt’altro che memorabili, però è comunque un dato di fatto che un cestista nato in Italia sia appena riuscito a vincere l’NBA. E non si tratta della normalità perché l’unico altro giocatore che ce l’ha fatta è stato Marco Stefano Belinelli, con la speranza che possa accadere anche a Danilo Gallinari e Simone Fontecchio nel corso della loro carriera.

