Finale accesissimo tra Milano e Fenerbahçe: rissa in campo dopo la sirena

Si è interrotta questa sera al Forum la striscia di vittorie dell’Olimpia Milano, sconfitta 60-71 dal Fenerbahçe del grande ex (ed ex rivale) Sasha Djordjevic. Più che il risultato ha fatto notizia però il grande nervosismo con cui si è chiusa la partita, con una vera e propria rissa scoppiata al centro del campo dopo la sirena finale. Marko Guduric, segnata la tripla del +9 che ha di fatto chiuso la partita, aveva poco prima rivolto il gesto del “silenzio” a Ettore Messina, un dito davanti alla bocca che non ha fatto ovviamente piacere ai biancorossi. Dopo la sirena invece il serbo si era girato verso alcuni tifosi meneghini, dedicando loro delle parole poco carine.

MARKO GUDURIC pic.twitter.com/sbRAt4DpAd — vesely mvp szn (@VeselySZN) February 3, 2022

Terminata la gara, Kyle Hines si è diretto verso Guduric e da lì è nato un parapiglia che ha coinvolto alla fine tutti i membri dei due roster di Milano e Fenerbahçe. Il tutto mentre Djordjevic discuteva con Messina a pochi passi. Un finale a dir poco infuocato.

Not what you would expect to see…pic.twitter.com/usjjRlpbnF — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 3, 2022