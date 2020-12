La Fortitudo Lavoropiù Bologna ha ufficializzato quest’oggi il proprio nuovo centro, Dario Hunt, arrivato dalla Virtus Roma che, come purtroppo ben sappiamo, è fallita.

Quest’aggiunta porterà quasi sicuramente al taglio di Tre’Shaun Fletcher, come riferito a Basketuniverso. L’americano ha deluso le aspettative e in più la Effe è coperta in quel ruolo. L’addio a Fletcher permetterebbe agli emiliani di non pagare la luxury tax per il passaggio dal 5+5 al 6+6.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.