Forum tutto azzurro: è sold out per Italia-Grecia

L’Italia avrà il lusso di giocare in casa le partite del girone di Eurobasket 2022, in particolare al Forum di Assago. L’avversario più temibile sarà sicuramente la Grecia di Giannis Antetokounmpo, che affronterà gli Azzurri il 3 settembre. Per quella partita, la seconda del calendario azzurro dell’Europeo, il Forum è già sold out, come annunciato dalla stessa Italbasket.

Italia-Grecia è sold out! 🔥 Il Forum si tinge d’Azzurro: ufficiale il tutto esaurito per la gara di @EuroBasket prevista per il 3 settembre contro la Grecia 💙 Ancora disponibilità per le altre partite del Girone di Milano: https://t.co/oPRaj1Mvwy 🎟️#Italbasket #Eurobasket pic.twitter.com/oPql7WQKUa — Italbasket (@Italbasket) August 22, 2022

Effetto Giannis, visto che già settimana scorsa in Spagna aveva generato un sold out con la sua sola presenza, ma anche effetto Azzurri. Dopo lo spettacolo del Preolimpico di un anno fa e le buone Olimpiadi, c’è grande attesa per il primo Europeo del CT Pozzecco.