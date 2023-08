Fournier senza mezzi termini dopo Francia-Canada: “Ci hanno preso a calci in c**o”

La superstar francese Evan Fournier ha adottato il buon vecchio approccio laconico ma schietto quando gli è stato chiesto di commentare la clamorosa sconfitta di 30 punti della sua Francia contro il Canada nella Coppa del Mondo FIBA ​​2023.

“Ci hanno preso a calci in c**o”, ha detto Fournier nella conferenza stampa post-partita.

Sebbene Fournier dipinga un quadro accurato di ciò che è accaduto nel match, non si trattava di una descrizione completa. Naturalmente gli è stato chiesto di approfondire ulteriormente la questione.

A Fournier hanno chiesto in particolare del momento in cui il Canada ha iniziato a costruire un vantaggio verso il dominio assoluto e il crollo della squadra francese.

“Sono stati davvero fisici con noi”, ha commentato Fournier. “Ci hanno portato fuori dal nostro piano partita. Il secondo quarto è stato l’inizio del declino. Complimenti a loro, hanno giocato una grande partita”.

Ora la gara contro la Lettonia diventa decisiva per la Francia, che non può assolutamente commettere più passi falsi per proseguire alla seconda fase della competizione asiatica.

Stiamo a vedere se la Francia di Fournier contro il Canada ha solo vissuto una brutta giornata e riusciranno comunque ad arrivare in fondo come tutti dicono.

Leggi anche: Pozzecco subito show: “Dov’è Pacquiao? Perché non è venuto? Ha paura di me?”