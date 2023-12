G-League, Chance Comanche arrestato dall’FBI per rapimento a Las Vegas

Caso di cronaca piuttosto insolito in G-League, dove il giocatore Chance Comanche è stato nelle scorse ore arrestato dall’FBI con l’accusa di rapimento. Il ragazzo, un centro degli Stockton Kings che nella scorsa stagione è apparso anche in una partita NBA con Portland, è indiziato per la sparizione di una donna a Las Vegas.

La donna risponde al nome di Marayna Rodgers, 23 anni, ed è scomparsa dal 6 dicembre. La notte prima della sua sparizione, Comanche era impegnato con i Kings proprio a pochi chilometri da Las Vegas. La franchigia, dopo le accuse, ha immediatamente tagliato il giocatore. Il 13 dicembre una ragazza, Sakari Harnden, amica 19enne di Rodgers, era già stata arrestata sempre per rapimento ed è attualmente detenuta nella prigione di Las Vegas con l’accusa di aver trattenuto la vittima contro la propria volontà con l’obiettivo di ucciderla o di farle del male. La cauzione è stata fissata a 500.000 dollari.

Attualmente Marayna Rodgers risulta ancora scomparsa e non si sa se sia ancora viva.

Fonte: New York Post