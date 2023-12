La Virtus Bologna pensa al free agent Cory Higgins

La Virtus Bologna è attualmente seconda in EuroLega, mentre in campionato è quarta a causa di 3 sconfitte nelle ultime 4 uscite. Insomma l’inizio di stagione dei bianconeri è sicuramente molto positivo, ma c’è sempre qualcosa di migliorabile: secondo Il Corriere di Bologna, la Virtus starebbe pensando di aggiungere al roster Cory Higgins. L’americano, attualmente free agent, sarebbe un bel regalo di Natale per Luca Banchi e andrebbe a sostituire Jaleen Smith, che non ha finora avuto l’impatto sperato.

Higgins ha chiuso la scorsa stagione al Barcellona, ha 34 anni ma resta un ottimo rinforzo per l’EuroLega, visto che parliamo di un giocatore che, quando sano, ha vinto la competizione due volte, nel 2018 è stato inserito nel primo quintetto stagionale e nel 2021 è stato premiato come MVP della Supercoppa Spagnola.

Cory Higgins l’anno scorso, in 23 partite, ha segnato 8.4 punti di media in EuroLega, col Barcellona che ha raggiunto le Final Four. In estate, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto, i blaugrana avevano deciso di terminare l’accordo per via dei problemi finanziari che hanno colpito il club e che, tra le altre cose, hanno portato anche alla partenza di Nikola Mirotic.

Smith nelle prime 13 partite di EuroLega quest’anno ha segnato solo 5.3 punti di media.