“Trade” a 3 per portare Nick Calathes all’Olimpia EA7 Milano?

L’Olimpia EA7 Milano ha estremamente bisogno di una point guard per sopperire all’assenza di Maodo Lo e alla scelta di mettere fuori squadra Kevin Pangos. Ecco che quindi la soluzione potrebbe essere una “trade” a 3 squadre per portare Nick Calathes all’EA7 Milano, come scritto da Giuseppe Sciascia su Superbasket.

I meneghini si prenderebbe il greco dai turchi del Fenerbahce Beko Istanbul, Kevin Pangos tornerebbe nella sua amata Kaunas, firmando con lo Zalgiris, e Keenan Evans, che vuole giocare in una squadra più forte di quella lituana, finirebbe in Turchia alla corte del lituano Sarunas Jasikevicius.

In questo modo tutti sarebbero contenti perché Pangos tornerebbe a Kaunas, il Fenerbahce avrebbe un esterno americano di primissimo livello per l’EuroLega e l’EA7 Milano firmerebbe finalmente Calathes dopo mesi che è sull’ex Barcelona e Panathinaikos.

Che poi sia l’uomo giusto oppure no, questo noi lo lasciamo dire a voi. Di certo possiamo dire che il greco piace tantissimo a Ettore Messina . Stiamo a vedere se questo scambio porterà finalmente Nick Calathes all’Olimpia Milano e sarà quindi lui il nuovo playmaker titolare delle Scarpette Rosse.

