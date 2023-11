Gallinari e Fontecchio sorridono… ma Danilo molto più di Simone!

Questa notte hanno giocato sia Danilo Gallinari sia Simone Fontecchio con gli Washington Wizards e gli Utah Jazz, rispettivamente contro gli Charlotte Hornets e gli Indiana Pacers. Purtroppo però solo uno dei due ha vinto ed è il classe 1988. Ma andiamo a vedere come hanno giocato perché già è una notizia che siano stati in campo per diversi minuti, visto come erano andate le ultime gare.

Gallinari ha fatto vedere di essere in buonissima forma perché è stato in campo quasi 20 minuti e ha segnato 18 punti, tirando 7 su 11 dal campo con il 57% dalla lunga distanza. Il Gallo ha preso anche 4 rimbalzi e distribuito 2 assist. Fontecchio ha fatto il suo nel tempo messogli a disposizione, ovvero 18 minuti e 18 secondi, perché ha segnato 10 punti, preso 5 rimbalzi e smazzato 1 assist. Peccato però che gli Utah Jazz sono caduti malamente per 134 a 118 in casa degli Indiana Pacers, nonostante i 33 di Jordan Clarkson e i 24+9 di Lauri Markkanen.

Stiamo a vedere se Danilo Gallinari e Simone Fontecchio avranno questi minuti in maniera continuativa da qui a fine anno oppure è stata una scelta solo per gestire le forza di quelli che normalmente giocano di più dei due italiani.

