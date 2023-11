ANTETOKOUNMPO ESPULSO! Lui non ci sta e protesta sedendosi in mezzo al pubblico

Giannis Antetokounmpo e i Bucks hanno affrontato i Detroit Pistons a Milwaukee. La squadra di Motor City è passata in secondo piano negli ultimi anni, mentre i Bucks li hanno superati come potenza della Eastern Conference.

I veterani dei Bucks hanno condotto i Pistons quasi in doppia cifra allo scadere del terzo quarto al Fiserv Forum. I Pistons sono tornati in vantaggio di cinque punti nel quarto e ultimo periodo ma poi si sono arresi allo strapotere dei Bucks. Giannis è stato espulso in modo inusuale dalla partita contro i rivali dei Pistons per aver provocato un avversario.

Il greco si è scontrato con un giovane avversario ed è stato messo alla prova in modi che non si aspettava, facendo emergere emozioni che pochi si sarebbero immaginati di vedere.

L’aspetto da sottolineare e che fa sorridere è che, dopo l’espulsione, per protesta, Giannis Antetokounmpo si è seduto in prima fila in mezzo al pubblico.

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. 🤔#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7 — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) November 9, 2023

Giannis Antetokounmpo ha chiuso prima dell’espulsione con 15 punti, 10 rimbalzi e 5 assist in 22 minuti di gioco. Bobby Portis ha sorprendentemente guidato i Bucks con 18 punti, mentre Cade Cunningham è stato il migliore per i Detroit Pistons con 28 punti.

Anche in questa situazione Giannis Antetokounmpo ha saputo farsi riconoscere, dimostrando ancora una volta di più di essere un’icona di questa nuova NBA. E poi fa sempre sorridere quando protestano come se fossero in UISP e non in NBA perché è l’essenza del nostro sport.

Leggi anche: Il Draft diviso su due giorni: la proposta sul tavolo della NBA