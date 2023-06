Stefan Markovic ha annunciato il proprio ritiro dal basket

Perse le finali della Lega Adriatica contro i rivali del Partizan Belgrado, Stefan Markovic ha deciso che Gara-5 sarebbe stata la sua ultima partita in carriera. Il playmaker serbo, passato per un paio di anni anche dalla Virtus Bologna vincendo lo Scudetto, ha annunciato il proprio ritiro.

Markovic, 35 anni, ha iniziato a giocare in Serbia per poi trasferirsi a Treviso per una stagione e successivamente a Valencia, Banvit, Malaga, Zenit San Pietroburgo, Khimki e la già citata Virtus, prima di concludere la carriera alla Stella Rossa nelle ultime due stagioni. Il giocatore ha collezionato uno Scudetto a Bologna, un campionato serbo, due coppe di Serbia e una Lega Adriatica nei club, mentre con la Nazionale serba ha conquistato l’argento olimpico a Rio 2016.

Nell’ultima stagione alla Stella Rossa, Markovic ha mantenuto 2.8 punti, 2.6 rimbalzi e 2.4 assist di media.