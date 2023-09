Germania CELESTIALE, Stati Uniti clamorosamente beffati: tedeschi in finale

Stati Uniti 111 – Germania 113

(31-33, 29-26, 24-35, 27-19)

I Mondiali 2023 avranno una finale tutta europea. Dopo il colpaccio della Serbia sul Canada, arriva un’impresa ancora più grande: la Germania elimina Team USA con una partita al limite della perfezione.

Prestazione di una solidità disarmante per i tedeschi, capaci di far canestro in ogni modo contro una difesa che solo qualche giorno fa aveva stritolato l’Italia. Schroder e compagni si presentano con un primo periodo da 31 punti, continuano a macinare gioco sulle ali di Franz Wagner e danno vita a una partita di una spettacolarità unica, probabilmente il match di più alto livello visto in tutta la competizione. Trascinata da un Obst in serata di grazia e da un granitico Theis, la Germania scollina anche la doppia cifra di vantaggio nel corso dell’ultimo periodo. La reazione americana, guidata da Edwards, si rivela tardiva perché i tedeschi resistono e conquistano una storica finale.

Solo meriti per la formazione di Herbert, capace di battere un Team USA che non si è lasciato sorprendere ma semplicemente non è mai riuscito a trovare contromisure a una squadra che ha giocato una partita (e un Mondiale) di livello celestiale. Sono ben sei gli uomini in doppia cifra per i tedesci, a un passo dal 70% da due, cosa che conferma le perplessità sulla capacità degli americani di proteggere il pitturato, evidenziate già alla vigilia, ribadite dalla Lituania e vera chiave del successo tedesco. Cocente eliminazione per gli Stati Uniti: sarà una finale terzo posto piena di stelle NBA ma il titolo mondiale se lo giocheranno Serbia e Stati Uniti.

TABELLINI

Stati Uniti: Edwards 23, Reaves 21, Bridges 17.

Germania: Obst 24, F. Wagner 22, Theis 21.

STATISTICHE COMPLETE