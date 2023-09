La Serbia risorge dalle ceneri: domina il Canada ed è in finale del Mondiale

Serbia – Canada 95-86

(23-15, 29-24, 23-24, 20-23)

Primo quarto a senso unico, con Bogdanovic e Dobric che spingono subito la Serbia sull’8-1, il Canada rientra e va anche a +3 ma i balcanici chiudono la frazione con un parziale di 13-2 (23-15). Guduric apre il secondo periodo con 5 punti, Bogdanovic aggiunge una tripla: la Serbia tocca anche il +10, resiste ad un tentativo di rimonta canadese e chiude il primo tempo avanti 52-39.

Nel terzo quarto il Canada prova a recuperare con due triple di Dillon Brooks, ma la Serbia non concede nulla: Dobric, autore di un’altra grande partita, e Bogdanovic mantengono i serbi in vantaggio. Alexander-Walker firma il -7, ma i canadesi non rientrano mai davvero in partita, con Guduric e Marinkovic a colpire con una tripla a testa per il 75-63 al 30′. Nell’ultimo periodo la Serbia stordisce il Canada con un grande pressing iniziale nella metà campo delle foglie d’acero, il vantaggio cresce fino a +17. Coach Fernandez prova a svegliare i suoi con un furente timeout, Brooks rientra in campo e segna subito da tre ma è un’illusione. I tentativi canadesi vengono sempre respinti da un Bogdanovic dominante, e la Serbia può festeggiare la finale mondiale dopo i fallimenti del Mondiale 2019 (5° posto), del Preolimpico 2021 e di EuroBasket 2022.

La Serbia affronterà la vincente dell’altra semifinale, Stati Uniti-Germania, mentre ovviamente il Canada se la vedrà con la perdente per il terzo posto.

Serbia: Bogdanovic 23, Dobric 16, Milutinov 16+10 rimbalzi

Canada: Barrett 23, Brooks 16, Gilgeous-Alexander 15+9 assist

Foto: FIBA