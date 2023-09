Sarà già EA7 Milano contro Virtus Bologna in finale Mondiale

Dopo le scioccanti vittorie di ieri di Serbia e Germania, rispettivamente contro Canada e Team USA, possiamo dire che tra i 24 giocatori dei 2 roster, ci sarà anche un po’ dell’EA7 Milano e un po’ della Virtus Bologna in finale Mondiale.

La Serbia ha come guardia titolare Ognjen Dobric, neo acquisto della Virtus Segafredo Bologna, che ha disputato una FIBA Basketball World Cup 2023 di assoluto livello, a quasi 10 punti di media e soprattutto giocando in maniera molto intensa.

Dall’altra parte della barricata, la Germania potrà contare su un giocatore che ha già vestito la maglia dell’Olimpia Milano e lo farà anche l’anno prossimo, Johannes Voigtmann, mentre il cambio di Dennis Schroder, Maodo Lô, ha da poco firmato un biennale con la compagine allenata da Ettore Messina.

Sicuramente si tratta di una buona notizia per il nostro campionato essere presente in finale Mondiale con 3 giocatori che saranno in campo e non a sventolare asciugamani perché Voigtmann e Dobric sono dei titolari, mentre Lô è un giocatore di rotazione, avendo davanti a sé un fenomeno NBA come Schroder.

Stiamo a vedere chi riuscirà a spuntarla in questo duello tra Milano e Virtus Bologna in finale Mondiale, un antipasto di una sfida che vedremo già a Brescia il 23 settembre perché meneghini e bolognesi saranno di scena per la Semifinale di Supercoppa Italiana.

