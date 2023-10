Gianmarco Pozzecco allenerà davvero in EuroLega, e la Nazionale?

Manca solo l’annuncio ufficiale ma Gianmarco Pozzecco nelle prossime ore diventerà l’allenatore dell’ASVEL e si confronterà per la prima volta con l’EuroLega da head coach. La Prealpina ha infatti confermato la sua stessa esclusiva di questa mattina, il Poz sostituirà l’esonerato TJ Parker.

E la Nazionale? Da due anni Pozzecco è infatti anche CT dell’Italbasket, ruolo che manterrà. La FIP poco fa ha pubblicato un comunicato ufficiale per chiarire la questione.

La Federazione Italiana Pallacanestro, prendendo atto della richiesta pervenuta dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco di allenare un club, comunica di aver rilasciato il relativo nulla osta. Pozzecco continuerà ad allenare la Nazionale con contratto part-time.

L’attuale stipendio di Pozzecco in azzurro sarà dimezzato, come già anticipato in mattinata. Dopo l’ultima esperienza a Sassari, il tecnico torna quindi a ricoprire il ruolo di head coach di un club.