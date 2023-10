Gianmarco Pozzecco sembra aver ricevuto un’offerta dell’ASVEL Villeurbanne dopo il no ai francesi di un altro C.T., quello tedesco campione del mondo, Gordon Herbert, secondo quanto riportato da Giuseppe Sciascia su La Prealpina.

Finirebbe così l’opzione full-time. Riporterebbe sul tavolo della FIP la proposta fatta da Pozzecco stesso a febbraio 2023, quando era il Panathinaikos a volere l’ex coach di Varese e Sassari, dimezzandosi quindi il salario che oggi percepisce dalla Federbasket italiana.

Si tratterebbe di una grande opportunità per Pozzecco, che non ha mai allenato in EuroLega da head coach e che potrebbe farlo per la prima volta in assoluto con l’ASVEL Villeurbanne.

Sempre secondo La Prealpina, l’alternativa per la panchina dei francesi sarebbe Sergio Scariolo, che non ha iniziato quest’anno ad allenare in EuroLega perché è stato esonerato dalla Virtus Bologna prima della Supercoppa Italiana, poi vinta dalla Segafredo a Brescia, come ben sappiamo.

Naturalmente la situazione è ancora in evoluzione ma, a quanto pare, Tony Parker sarebbe convinto del tecnico dell’Italbasket. E perciò è molto probabile che il neo 51enne diventi il nuovo coach dei francesi. Ma stiamo a vedere se davvero Pozzecco andrà all’ASVEL oppure ci sarà un altro nome al suo posto. Vi daremo aggiornamenti appena avremo news!

