Gianmarco Pozzecco sembra già ai titoli di coda con l’ASVEL

Gianmarco Pozzecco è diventato allenatore dell’ASVEL a fine ottobre, sostituendo TJ Parker in una squadra in crisi nera. Nonostante un paio di vittorie in EuroLega però la dirigenza del club francese non sarebbe soddisfatta dell’andamento nella competizione, mentre in campionato l’ASVEL è quarto. Nei giorni scorsi si era già vociferato di un possibile esonero, ora ne ha scritto anche il giornalista francese Romain Molina.

“Probabilmente sono le ultime partite di Pozzecco sulla panchina dell’ASVEL. I dirigenti gli hanno comunicato di voler interrompere la collaborazione, ma il coach italiano vorrebbe l’intero stipendio. Si preannuncia una bella partita questa sera a Belgrado contro il Partizan” ha scritto Molina. Il Poz, alla sua prima esperienza in EuroLega, aveva firmato fino al 2025 e ha quindi un anno e mezzo rimanente sul proprio contratto.

Al suo posto, qualora l’ASVEL decidesse di premere il grilletto, è pronto Pierric Poupet, ex assistente di TJ Parker.