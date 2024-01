Gli italiani non bastano all’EA7 Milano, l’Olympiacos batte l’Olimpia

Olympiacos Piraeus – Olimpia EA7 Milano 79-74

(18-19; 22-16; 23-15; 16-24)

L’Olympiacos ha sconfitto l’Olimpia EA7 Milano in una gara che a un certo punto sembrava avere in pugno ma che poi ha rischiato di perdere a causa di un super parziale finale dei meneghini. Decisivi i lunghi dell’Oly che hanno dominato sotto le plance sia in termini di punti sia a livello di rimbalzi. Le buone notizie per le Scarpette Rosse sono aver mantenuto favorevole la differenza punti e l’impatto di Diego Flaccadori, ormai una certezza, Stefano Tonut e Giordano Bortolani, l’uomo che non ti aspetti.

1° tempo

La prima frazione di gioco è abbastanza equilibrata poiché nessuna delle due compagini riesce a mettere veramente la testa davanti e al primo suono della sirena gli ospiti sono in vantaggio di un solo punto, 18 a 19. Nel secondo periodo i padroni di casa provano a prendere in mano il pallino del gioco e in minima parte ci riescono. Milano cerca di stare in piedi grazie a Diego Flaccadori e Shabazz Napier e alla pausa lunga siamo sul +5 Olympiacos, 40 a 35, con i greci condotti in lungo e in largo da Alec Peters.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi il canovaccio non cambia: la squadra di Atene conduce e l’EA7 cerca di non soccombere. Fall è senza dubbio il leader della formazione biancorossa greca in questo forza quarto sia per i punti segnati sia per i rimbalzi catturati. L’Oly tocca anche il +15 ma alla fine ne recupera 2 e all’ultima pausa obbligatoria è in vantaggio di 13, 83 a 70. Nel quarto quarto viene buttato nella mischia Giordano Bortolani e lui diventa il protagonista inaspettato: il classe 2000 chiuderà la gara con 11 punti a referto, tirando 3 su 4 dalla lunga distanza. L’Olimpia piazza un parziale di 17 a 4 e pareggia a quota 74 a 2:47 dal termine grazie a 4 punti in fila di Napier. Nigel Williams-Goss trova però il canestro che decide la gara propria sulla sirena dei 24 con una tripla dall’angolo che taglia le gambe a Milano. Messina chiama timeout sul -5 ma non prova a vincerla perché gli interessa preservare la differenza canestro e l’Olympiacos batte l’EA7 Milano 79 a 74.

Olympiacos: Walkup 8, Williams-Goss 10, Canaan 6, Larentzakis 8, Mitrou-Long NE, Fall 12+6R+6A, Papanikolaou 2, Peters 16, Petrusev 2, Milutinov 13, Sikma NE, McKissic 2. All. Georgios Bartzokas.

Milano: Poythress 4, Bortolani 11, Tonut 13, Melli 4, Napier 14, Kamagate 0, Ricci NE, Flaccadori 14, Hall 2, Caruso NE, Hines 8, Voigtmann 4. All. Ettore Messina.