Le Atlanta Dream non sanno dove giocheranno le WNBA Finals

Certe cose siamo abituati a vederle al massimo in Italia, quasi mai oltreoceano: invece le Atlanta Dream, appena approdate alle WNBA Finals dove affronteranno le Golden State Valkyries, ad oggi non sanno dove giocheranno le gare casalinghe che assegneranno il titolo 2026. La squadra di Angel Reese è abituata a giocare in casa alla Gateway Center Arena, ma questo palazzetto è un problema per un palcoscenico come le Finals viste le ridotte dimensioni e i soli 3.500 posti. Le Dream sono quindi alla ricerca di un’arena alternativa per la finalissima, che si giocherà al meglio delle 7 partite e quindi vedrà Atlanta disputare in casa almeno 2 gare (Gara-3 e Gara-4, più l’eventuale Gara-6). D’altronde le Valkyries giocano al Chase Center, l’arena utilizzata anche dai Golden State Warriors, che ha 18.064 posti.

Si pensava che le Dream avrebbero utilizzato la State Farm Arena, casa degli Atlanta Hawks con 17.044 posti e già loro casa per tutte le partite casalinghe dei Playoff (così come per 6 partite della stagione regolare). L’ostacolo ora è che la State Farm Arena sarà indisponibile sia per la data di Gara-3 che per quella di Gara-4: nel primo caso dovrà ospitare un concerto di Sombr e nel secondo una partita casalinga proprio degli Hawks, che occuperanno l’arena anche per l’eventuale Gara-6.

La decisione sulla location per le partite casalinghe delle Atlanta Dream è quindi ancora da prendere e al momento l’opzione più probabile sembra l’utilizzo della contenutissima Gateway Center Arena. Non un unicum nella storia WNBA, anzi: nel 2019 le Washington Mystics giocarono 3 partite delle Finals alla CareFirst Arena, che ha solo 4.200 posti, è stata però l’ultima volta che la finale è stata ospitata in un’arena di meno di 8.000 posti. Una delle alternative è infine la Gwinnett Center a Duluth, 12.750 posti, situata a circa 40 km da Atlanta: in questo palazzetto le Dream hanno giocato una partita delle WNBA Finals nel 2013. All’epoca le Finals erano al meglio delle 5 partite e Atlanta perse subito le prime 3, uscendo di scena con uno sweep.