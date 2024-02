Gianmarco Pozzecco ‘taglia’ il suo mentore Recalcati: “Scelta dolorosissima”

Da quando Gianmarco Pozzecco è approdato sulla panchina dell’Italbasket, al suo fianco ha voluto il proprio mentore, Charlie Recalcati. I due hanno vissuto insieme stagioni indimenticabili quando Recalcati era allenatore prima di Varese e poi proprio della Nazionale. Pozzecco non ha mai nascosto di avere un rapporto strettissimo con il 78enne, leggenda della nostra pallacanestro, ma nella conferenza stampa di oggi ha dovuto annunciare di averlo “tagliato” dallo staff azzurro.

Alla base della decisione del Poz ci sono i limiti imposti dal CIO sul numero di persone ammesse negli staff tecnici: l’Italia la prossima estate disputerà infatti il torneo Pre-Olimpico in Porto Rico per cercare di strappare un biglietto per Parigi 2024.

“Purtroppo mi toccano anche le cose più complicate, com’è giusto che sia. Recalcati non è qui con noi perché ho dovuto fare una scelta, per le Olimpiadi il numero di giocatori e staff è ridotto all’osso. Ho dovuto fare una scelta dolorosissima, sono molto legato a Recalcati. Domani, grazie al presidente Petrucci, renderemo un po’ meno dolorosa questa decisione premiando una persona che ha fatto tantissimo per la Nazionale, sia da giocatore che da allenatore” ha spiegato Pozzecco.