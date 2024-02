Italbasket, ora sappiamo esattamente quando e a che ora giocheremo al Pre-Olimpico in Porto Rico

Sono stati annunciati i calendari dei tornei di qualificazione olimpica 2024 che si svolgeranno a luglio in Grecia, Lettonia, Porto Rico e Spagna, con molti scontri appetitosi e dove ci sarà anche l’Italbasket.

Tra questi c’è la gara d’apertura del torneo di Valencia, in Spagna, tra la Finlandia, che si è qualificata la scorsa estate alla Coppa del Mondo FIBA di pallacanestro 2023, e la squadra delle Bahamas che ha vinto il torneo di pre-qualificazione olimpica in Argentina. La partita del 2 luglio si giocherà alle 17:30 ora locale.

Porto Rico e Italia sembrano in rotta di collisione per la supremazia nel Gruppo B del torneo di qualificazione olimpica FIBA di San Juan. Il loro incontro cruciale è fissato per le 20:30 del 4 luglio al Coliseo de Puerto Rico. Gli Azzurri hanno vinto il torneo di qualificazione olimpica FIBA in Serbia per raggiungere le Olimpiadi di Tokyo 2021, mentre l’ultima apparizione di Porto Rico ai Giochi estivi risale al 2004 ad Atene.

I tornei di qualificazione olimpica FIBA 2024 si concluderanno il 7 luglio, quando si disputeranno le finali.

Stiamo a vedere se l’Italbasket riuscirà nell’impresa di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi di quest’estate.

Leggi anche: Milano-Napoli, le pagelle della finale di Coppa Italia: Pullen glaciale, Ennis il migliore; dell’Olimpia si salva Melli