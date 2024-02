Milano-Napoli, una partita da RECORD per la storia di DAZN

La finale 2024 della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket ha visto nel mix di innovazione e intrattenimento, la chiave per trasportare al centro dell’evento i tifosi della palla a spicchi che hanno vissuto l’appuntamento clou da remoto.

Grazie alla collaborazione con LBA e al supporto della FIP, per la prima volta in assoluto in un evento ufficiale di basket italiano, DAZN ha portato in campo la Ref Cam. La speciale camera di DAZN ha catturato, in diretta, le azioni più salienti della finale tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Generazione Vincente Napoli offrendo una prospettiva del tutto unica: quella dell’arbitro in campo.

L’adozione di soluzioni tecnologiche per amplificare l’esperienza degli appassionati è diventata ormai un elemento centrale per accrescere la popolarità dello sport, tanto da giocare un ruolo sempre più centrale per DAZN che, dopo il debutto della bodycam in Serie A Tim, ora ‘archivia’ con successo la prima sperimentazione messa a segno sul parquet dell’Inalpi Arena.

Lo spettacolo interattivo ha riscosso grandissimo successo tra i tifosi abbonati alla piattaforma mondiale di intrattenimento e live streaming sportivo, segnando un nuovo record per DAZN.

“La sfisa vinta dalla Generazione Vincente Napoli é l’evento di basket più visto su DAZN e ha totalizzato +30% di pubblico in più rispetto al top match di regular season disputato tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna che, da inizio stagione, deteneva il record. Non solo, il lancio della nostra funzionalità interattiva FAN Zone è stata accolta con enorme entusiasmo anche dagli appassionati di basket. Durante le Final Eight quasi 350.000 utenti cumulati l’hanno utilizzata per tifare o partecipare ai sondaggi. Il successo riscosso su DAZN ci dimostra quanto la sperimentazione che abbiamo messo in campo per promuovere la finale delle Final Eight sia stata strategica, grazie al mix vincente di innovazione col debutto della DAZN Ref Cam e di intrattenimento con la contaminazione sportiva attraverso il coinvolgimento di Diletta, volto storico della nostra offerta calcio”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“Siamo molto contenti e grati per i molteplici contributi di DAZN nel supportare il movimento della LBA e del basket in generale con dedizione e investimenti tangibili. Per questo come LBA condivido la soddisfazione di DAZN per i dati di ascolto che confermano la crescita di interesse nei confronti del nostro sport e dei suoi Eventi. Quanto offerto in occasione della Frecciarossa Final Eight dimostra come il nostro sport può essere un prodotto televisivo coinvolgente e di altissima qualità; in particolare, l’arricchimento di tutta l’esperienza visiva con la Ref Cam sia in diretta che con contenuti addizionali rappresenta bene la volontà di offrire sempre il meglio allo spettatore. Questi innovativi progetti sono il risultato del grande lavoro di squadra tra le istituzioni del basket e DAZN che si è dimostrato un partner ideale nel segno della costante ricerca della modernizzazione tecnologica”, sottolinea Umberto Gandini, Presidente Lega Basket Serie A.

Da oggi, su DAZN è possibile rivivere il mix di adrenalina vissuto in campo che è stato raccontato attraverso la lente della Ref Cam grazie allo speciale on demand Bordocam Finale Coppa Italia LBA – Un punto di vista mai visto, ora disponibile in app. BordoCam è una produzione DAZN nata per raccontare tutto quello che tra stadio e schermo non è emerso, sentito e percepito.

Fonte e immagine in evidenza: ufficio stampa Lega Basket