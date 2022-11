Gianni Petrucci: “È una bella giornata per il nostro basket!”

L’Italia, il cui presidente è Gianni Petrucci, sarà una delle 32 squadre che disputerà la FIBA World Cup 2023 dal 25 agosto al 10 settembre del prossimo anno.

Il verdetto arriva da Tbilisi, dove ieri sera gli Azzurri hanno battuto i padroni di casa della Georgia all’ultimo respiro col punteggio di 84-85, strappando così il pass per il torneo iridato con due partite di anticipo. In una Tbilisi Arena strapiena e senza Nico Mannion espulso al 13esimo minuto, gli Azzurri sfoderano una prestazione di altissimo livello, mostrando carattere e voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi.

Per l’Italia si tratta della seconda partecipazione consecutiva ottenuta sul campo dopo l’edizione cinese del 2019 (come nel caso delle edizioni del 1986 e 1990); la decima in totale in 19 edizioni dal 1950. Così il Presidente FIP Giovanni Petrucci:

“Dedico questa qualificazione al Vice Presidente Vicario della FIP Gaetano Laguardia. Ho seguito vicino a lui gli ultimi 5 minuti della gara e sono certo che sarebbe stato felicissimo per questo risultato. Anche stasera la squadra ha mostrato carattere e determinazione. Andiamo al Mondiale meritatamente. Complimenti al CT Pozzecco, a tutto lo staff e a tutti i ragazzi che si sono avvicendati in queste finestre. È una bella giornata per il nostro basket”.

Leggi anche: Pozzecco: “Dedico la qualificazione al Mondiale a Gianni Petrucci”

Fonte: FIP