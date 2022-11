Ataman sulla polemica di Micic: “Perché non chiedete a Saras e Zeljko di Kalinic e Papapetrou?”

All’allenatore turco Ergin Ataman è stato chiesto di chiarire la decisione del suo club, l’Anadolu Efes Istanbul, di non consentire alla point guard Vasilije Micic di giocare nelle qualificazioni ai Mondiali di novembre 2023. La Serbia di Micic ha affrontato la Turchia di Ataman ed è riuscita a vincere 77 a 76.

“Ho fatto la mia ultima dichiarazione su quello che è successo. Non voglio fare altri commenti su questo. Per favore, voi serbi fate la stessa domanda a Sarunas Jasikevicius sul perché il Barcelona non ha mandato qui Nikola Kalinic. Puoi chiedere a Zeljko Obradovic perché il Partizan Belgrado non ha lasciato partire Ioannis Papapetrou verso la Nazionale greca”.

Ataman ha ricevuto molte critiche dai media serbi dopo che l’Efes non ha permesso a Micic di unirsi alla nazionale serba per l’importante sfida contro la Turchia. Ciò che ha complicato la situazione è il fatto che Ataman è il capo allenatore sia della Nazionale turca che dell’Efes e quindi è stato preso di mira per qualcosa che non era una scelta personale.

“Tutto è chiaro. Non c’è niente di provocatorio. L’Anadolu Efes sta giocando in EuroLega ed è in una situazione difficile senza Shane Larkin. Micic è l’unico playmaker e anche lui ha avuto un piccolo infortunio. Non si è allenato negli ultimi due giorni e non ha giocato nell’amichevole contro il Besiktas”.

