Gianni Petrucci: “Il basket perderà sempre finché non ci sarà il 100% di capienza”

Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro è intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione del campionato di Serie A 2021/22, targata per il secondo anno consecutivo da UnipolSai. Queste le sue parole.

“Complimenti alla LBA per l’organizzazione della Supercoppa, è stata davvero una bella manifestazione. Si è partiti col piede giusto, per rendere omaggio ad una federazione con una storia straordinaria che, quest’anno, celebra i suoi 100 anni dalla fondazione. La nostra è una delle prime federazioni al mondo, nonostante ciò, però, vengono fatte distinzioni, a livello di finanziamenti, che ci mettono dietro a tanti altri sport”.

Petrucci ha poi fatto riferimento al possibile aumento di capienza all’interno dei Palasport, oggi al 35%.

“Finché non ci sarà il 100%, per noi, sarà sempre una sconfitta. Ci sono alcune federazioni che ringraziano il governo, per l’aumento della capienza, io non devo ringraziare nessuno, perché a noi, non è mai stato concesso nulla. Giustamente la Lega ha alzato la voce, perché non se può più. Il governo dovrebbe capire che lo sport al chiuso non è quello dei “dimenticati”, e che se la capienza all’interno dei palazzetti dovesse aumentare in tempi brevi, arrivando al 50%, non saremo contenti. Questo dovrà essere il campionato della ripartenza”.

Ufficio Stampa Lega Basket