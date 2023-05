Gianni Petrucci: “Via la regola sul cambio di maglia prima dei playoff”

Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha parlato con La Gazzetta dello Sport del movimento dei giocatori alla fine della regular season, del suo futuro, di Paolo Banchero e Gianmarco Pozzecco ma anche del rapporto dei tesserati con gli arbitri.

Petrucci ha preannunciato due importanti riforme.

La norma che di fatto consente di cambiare campionato per i playoff è assurda e sbagliata, colpa anche nostra che l’abbiamo consentito ma nel prossimo Consiglio Federale proporrò di eliminarla. Si dirà che le società così risparmiano qualcosa ma l’aspetto sportivo conta più di quello economico. Un’altra regola non giusta è quella che consente di acquisire un club e portarlo in un’altra città, parleremo anche di questo in Consiglio.

Poi l’ennesima dichiarazione su Paolo Banchero, oltra a quelle rilasciato nell’evento Il Foglio a San Siro.

Successivamente un commento sull’operato di Pozzecco da commissario tecnico full time.

Sono convinto dei vantaggi dell’avere un ct a tempo pieno ma è difficile dire di no se un coach chiede di allenare anche un club. Se riesce a gestire entrambe le cose non ci sono problemi, per questo Pozzecco ebbe il permesso di andare al Panathinaikos. Poi la nascita della figlia ha cambiato le cose, io sono entusiasta di averlo scelto perché ha portato nuovi metodi di allenamento e un entusiasmo travolgente. Non ci sono più giocatori che non vogliono venire in Nazionale, poi anche per lui saranno i risultati a parlare ma sono fiducioso.