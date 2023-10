Giannis Antetokounmpo cambia idea: maxi rinnovo con i Bucks

Qualche settimana fa, Giannis Antetokounmpo aveva esplicitamente detto che non avrebbe rinnovato con i Milwaukee Bucks ma avrebbe anzi atteso il prossimo anno. Invece, al contrario, il greco si è accordato con la franchigia nelle scorse ore per un nuovo triennale da 186 milioni di dollari complessivi.

Giannis aveva firmato un quinquennale nel 2020 e avrebbe avuto comunque altri due anni di contratto più una Player Option da 51 milioni di dollari circa nel 2025-26. In questo modo l’accordo tra Antetokounmpo e Milwaukee sarà invece prolungato fino al 2028: la Player Option della stagione 2025-26 sarà “sovrascritta” dal nuovo contratto che durerà poi fino al 2028 e avrà un’altra Player Option nell’ultima stagione.

Giannis Antetokounmpo has agreed on a three-year, $186 million contract extension, sources tell ESPN. https://t.co/CmSj3I2Puk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 23, 2023