LeBron AMMUTOLISCE i suoi hater nell’ultimo spot di Beats by Dre

LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, ha messo a tacere i suoi detrattori nel corso della sua carriera e non ci si aspetta che smetta presto. LeBron lo ha sottolineato nel suo ultimo spot con Erling Haaland per Beats by Dre.

Lunedì Beats by Dre ha pubblicato il suo nuovo spot con l’icona dei Lakers e la stella del Manchester City. La moglie di LeBron, Savannah James, e il padre di Haaland, Alf-Inge Haaland, hanno raccontato lo spot, condividendo il modo in cui entrambi gli atleti hanno sfidato le probabilità, affrontato le enormi pressioni e le aspettative e avuto successo. Sebbene l’odio e le critiche non si siano fermati, nonostante il loro successo, Savannah e Alf-Inge sanno che andranno avanti e continueranno a zittire i critici.

LeBron, da parte sua, ha ribadito questo messaggio di Beats by Dre condividendo l’annuncio su X. La didascalia del suo post dice: “Facciamolo ancora… e ancora… e ancora”.

Anche se LeBron non ha più nulla da dimostrare, è sicuramente bello vederlo entrare in una stagione con lo stesso fuoco che aveva quando non aveva ancora vinto nulla in NBA ed era criticatissimo per questo motivo.

