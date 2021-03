Giannis Antetokounmpo parla dell’arrivo di PJ Tucker e della pressione sui Milwaukee Bucks

L’arrivo di PJ Tucker sembra aver dato una ulteriore spinta ai Milwaukee Bucks, arrivati nel frattempo alla sesta vittoria di fila dopo aver battuto anche i San Antonio Spurs (120-113).

Dopo la partita Giannis Antetokounmpo ha parlato del momento dei suoi, dicendosi contento del fatto che i media diano molta meno attenzione ai Bucks rispetto al passato: “Sono felice di questa cosa, non mi è piaciuta tutta l’attenzione che c’era su di noi. Le luci dei riflettori aggiungono solamente pressione che può causare ulteriori problemi, a noi invece piace restare nell’ombra e vincere divertendoci. Torneranno i momenti in cui si parlerà di noi ma per ora mi sta bene questa situazione”.

Il greco, autore di una prova da 26 punti, 15 assist e 8 rimbalzi, ha parlato anche dell’arrivo di Tucker, che ha chiuso senza canestri in 13 minuti: “Si è comportato subito da leader, parlava tanto e ci incitava sia in campo sia in panchina. Avevamo bisogno di uno come lui, un grande comunicatore che è sempre attento quando gioca, ci serviva la sua leadership”.

