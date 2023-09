Gigi Datome, il saluto di Pozzecco: “Una leggenda, persona unica, un esempio”

Commozione anche nelle parole di Gianmarco Pozzecco per commentare l’addio al basket giocato di Gigi Datome.

Il coach dell’Italbasket, seduto di fianco al suo capitano, ha parlato del ritiro di Datome dopo la sconfitta con la Slovenia.

Gigi Datome è una leggenda, è unico, non c’è nessuno come lui. Non merito di essere qui al suo fianco, non ho fatto nulla per meritarmelo, sono fortunato e non dimenticherò mai questo momento. Tutti nutrono per lui lo stesso rispetto che ho io, è stato un campione e un vincente. Io però lo rispetto per il suo percorso, si è guadagnato il rispetto come persona, cosa che vale ancora di più. Ognuno di noi può scegliere come ottenere i suoi obiettivi nella vita, lui l’ha fatto dimostrandosi un uomo esemplare. Le sue qualità cestistiche e quelle umane ne fanno una persona unica, sembra impossibile far coesistere certe abilità tecniche con la sua umiltà. Durante un timeout gli ho detto di entrare, mi ha risposto: “No, dobbiamo vincere, restiamo con questo quintetto”. Questo racconta alla perfezione che persona è, questa partita non interessava a nessuno ma lui è diverso. Allora ho aggiunto: “Zitto, decido io, entri e ti festeggiamo”.

