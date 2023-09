Una Lettonia LEGGENDARIA asfalta la Lituania nel derby baltico e chiude 5a

Lettonia – Lituania 98 – 63

(28-20; 21-18; 28-9; 21-16)

La Lettonia di Luca Banchi chiude nel miglior modo possibile questa FIBA Basketball World Cup 2023, ovvero asfaltando i “cugini” della Lituania in un derby tutto baltico valevole per il 5°-6° nel Mondiale, un risultato clamoroso per uno Stato che non aveva mai brillato a questi livelli.

Un enorme merito va a Luca Banchi, che anche oggi ha imbastito una difesa spettacolare e ha concesso solo 9 punti agli avversari nel terzo periodo. L’eroe di giornata è stato Arturs Zagars, che non ha segnato il suo solito ventello ma ha fatto un qualcosa di incredibile: 17 ASSIST. A livello di marcatori, Arturs Kurucs ha chiuso con 20 punti, ben supportato dal solito Rolands Šmits, che ha scritto 17 a tabellino.

Quest’ultima gara ha sugellato un percorso probabilmente irripetibile che sarebbe potuto terminare con una medaglia se non avessero perso ai Quarti di Finale contro una Germania che ha saputo battere gli Stati Uniti d’America. Alla fine la Lettonia ha portato a casa la gara con un punteggio finale di 98 a 63, giocando gli ultimi 10 minuti della sua Coppa del Mondo solo per migliorare le stats.

Lettonia: Kurucs A. 20, Smits 17, Grazulis 12.

Lituania: Jokubaitis 16, Valanciunas 15, Dimsa 13.

QUI trovi le statistiche complete della gara.

Leggi anche: Gigi Datome, il saluto di Pozzecco: “Una leggenda, persona unica, un esempio”