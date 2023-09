L’Italia va sotto, rimonta ma si arrende nel finale contro la Slovenia: chiude ottava

Partiamo dalla fine, o quasi. A 3.26 dalla fine della partita, Luigi Datome viene richiamato in panchina. Esce per l’ultima volta da un campo di basket da giocatore professionista, applaudito dall’intero palazzetto, da compagni e avversari: da tutto il mondo della pallacanestro. La sua partita non si può ridurre ai numeri (10′ in campo, 1 punto), è l’ennesimo tributo ad uno dei giocatori italiani migliori di sempre, nonché storico capitano dell’Italbasket per la quale si commuove durante l’inno.

Detto questo, sembra quasi superfluo parlare della partita. Un match che si è concluso 85-89 per la Slovenia e che ha decretato l’ottavo posto in classifica a questo Mondiale per gli Azzurri. Nel 2019 eravamo stati decimi, quindi un miglioramento c’è stato.

La Slovenia sembrava poter controllare una gara indirizzata nei primi due quarti, frutto del solito Luka Doncic (29 punti, 10 rimbalzi, 8 assist ma anche 9 palle perse). Sul parziale di 6-0 che è valso il +15 sloveno, a 2′ dalla fine del terzo quarto, per gli Azzurri è parsa la fine. Invece piano piano, in poco più di una frazione, l’Italia è rientrata grazie soprattutto a Marco Spissu, miglior marcatore oggi e vero artefice della rimonta con 8 punti di fila in chiusura di terzo quarto. È stato poi Spagnolo, in campo con grande continuità, a trovare i punti del pareggio a quota 73 che hanno dato una chance agli Azzurri. L’intelligenza e il playmaking di Melli nel finale hanno messo ancora Spissu nelle condizioni di mantenere l’Italbasket a contatto, finché Ricci non ha segnato un tap-in per il +2.

Nonostante le trappole difensive su Doncic, con 1′ da giocare la Slovenia ha però trovato nell’angolo la tripla di Cebasek e due errori di Fontecchio (un fallo in attacco e una persa) hanno fatto il resto. Per gli Azzurri il Mondiale si chiude con tre sconfitte consecutive, ma oggi l’importante era dare il giusto omaggio a un campione come Gigi Datome.

Italia: Spissu 22, Tonut 4, Melli 6, Fontecchio 16, Ricci 11, Spagnolo 6, Polonara 13, Diouf, Severini, Procida 3, Pajola 3, Datome 1.

Slovenia: Samar 2, Nikolic 7, K. Prepelic NE, Tobey 12, Blazic NE, Hrovat 5, Dimec 8, Z. Dragic 10, B. Prepelic 7, Glas 3, Cebasek 6, Doncic 29.