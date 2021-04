Gli accoppiamenti dei playoff di EuroLega: Olimpia Milano contro il Bayern Monaco

Con l’ultima giornata di regular season, sono state definite tre delle quattro sfide dei quarti di finale di EuroLega.

L’Olimpia Milano, battendo nettamente l’Efes, ha messo al sicuro la quarta posizione. Affronterà nei quarti il Bayern Monaco, arrivato quinto al termine della regular season.

L’unica posizione ancora in bilico è l’ottava, per la quale bisognerà attendere il recupero di lunedì fra Zenit San Pietroburgo e Panathinaikos Atene. In caso di successo i russi si qualificheranno ai playoff, altrimenti entrerà il Valencia.

Questi gli accoppiamenti

1) Barcellona vs 8) Zenit San Pietroburgo / Valencia

4) Olimpia Milano vs 5) Bayern Monaco

2) CSKA Mosca vs 7) Fenerbahce Istanbul

3) Efes Istanbul vs 6) Real Madrid

I playoff prenderanno il via il 20 Aprile e si articoleranno su un massimo di cinque partite. Vantaggio del fattore campo per le squadre che si sono meglio piazzate al termine della regular season.

LA CLASSIFICA FINALE DELL’EUROLEGA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.