Il Bayern Monaco comanda per 40′ a Barcellona: è quinto e sfiderà Milano

FC Barcellona – FC Bayern Monaco 72 – 82

(22 – 29, 15 – 14, 18 – 17, 17 – 22)

Per l’ultimo turno di Regular Season di questa Eurolega 2020/21, al Palau Blaugrana i padroni di casa del Barcellona, dopo aver blindato la testa di serie numero 1 per l’imminente post-season, ospitano i tedeschi del Bayern Monaco, ancora alla scoperta della loro posizione finale in classifica.

Pronti, via e le mani degli allievi di coach Trinchieri sono subito calde: il gioco da tre punti di Baldwin IV da il là al primo tentativo di fuga (4-11) prima che la capolista, che intanto ha festeggiato nuovamente il primo canestro di Pau Gasol con la maglia blaugrana, si rifaccia sotto nel punteggio grazie a Westermann (17-18). Tuttavia, il Bayern grazie alle scorribande “italiane” di Reynolds, Johnson e Flaccadori riesce a chiudere la prima frazione di gioco avanti di sette lunghezze (22-29 al 10′). In avvio di secondo quarto, il ritmo della sfida resta pressoché invariato e la band di Trinchieri ne approfitta portandosi sul +9 (26-35) prima di essere riavvicinata dai canestri di Davies e Claver (37-43 al 20′).

Al rientro dagli spogliatoi, i ragazzi di coach Jasikevičius accennano ad un tentativo di rimonta affidandosi soprattutto a Smits e Gasol ma, arrivati a due lunghezze di distanza, non riescono ad agguantare la parità ed anzi vengono respinti con forza dalla tripla di Sisko (46-54). Ad ogni modo, i catalani grazie ai primi canestri di Hanga e a quelli di Westermann sono a contatto con gli avversari anche prima dell’ultimo mini-intervallo (55-60 al 30′). L’ultimo periodo di gioco, però, si apre sulla stessa lunghezza d’onda dei precedenti con i tedeschi a dettare il ritmo del match: Reynolds e Baldwin IV scavano un solco ancora più profondo tra le due squadre che di fatto pone fine, con un certo anticipo sulla sirena finale, alla contesa (59-70, 72-82 il finale).

TABELLINI

Barcellona: Davies 11, Westermann 12, Hanga 7, Bolmaro 12, Smits 6, Pustovyi 2, Gasol 9, Abrines 3, Martinez 4, Kuric 4, Claver 2, Calathes.

Bayern: Baldwin IV 18, Kraemer NE, Seeley 2, Reynolds 26, Lucic 14, Flaccadori 5, Amaize NE, Zipser 3, Gist 2, Johnson 2, Sisko 5, Radosevic 5.

