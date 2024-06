Gli Utah Jazz hanno droppato delle jersey CLAMOROSE

Gli Utah Jazz sono tornati in attività. No, non hanno fatto nessuna mossa a livello di roster che li renda una contender per il campionato. Ma hanno presentato probabilmente le migliori divise dell’NBA, utilizzando gli elementi chiave delle migliori divise che abbiano mai avuto: le montagne e il colore viola.

Dopo due stagioni di rebranding con il nero e il giallo come colori principali, i Jazz hanno annunciato di aver cambiato ancora una volta le carte in tavola. Anche se manterranno le loro attuali uniformi bianche “Association” e “Statement” per l’inizio della stagione 2024-25, dopo Capodanno passeranno a una nuova maglia “statement” e si orienteranno completamente verso il viola, il blu e il nero come schema di colori con le nuove uniformi.

Secondo Andrew Lopez di ESPN, i Jazz definiscono il loro nuovo abbigliamento come una “evoluzione” del loro look. Con l’arrivo di un nuovo marchio, Utah sta compiendo un deciso cambio di rotta verso una nuova era.

“Sappiamo che il viola è un colore che piace”, ha dichiarato il proprietario dei Jazz. Ryan Smith, secondo quanto riportato da ESPN. “È il modo in cui molte persone ci conoscono. Non è semplice, perché ci sono un paio di altre squadre che hanno altre varianti di viola. Abbiamo lavorato per renderlo nostro”.

The most courts per capita in the nation ✔️

The largest youth program in the league ✔️

85% of the population near the mountains ✔️ Utah is Mountain Basketball 🏔️🏀#TakeNote pic.twitter.com/awR1WsUee0 — Utah Jazz (@utahjazz) June 5, 2024

